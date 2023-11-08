鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至6.8元，預估目標價為140元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.8元上修至6.8元，其中最高估值7.48元，最低估值5.61元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.48
|11.76
|16.52
|最低值
|5.61
|8.81
|10.9
|平均值
|6.7
|10.09
|12.8
|中位數
|6.8
|10
|11.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8,426,000
|10,790,000
|10,820,000
|最低值
|7,308,000
|8,010,000
|8,842,000
|平均值
|7,752,110
|8,839,370
|9,649,740
|中位數
|7,484,000
|8,411,000
|9,421,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.2
|10.47
|7.19
|7.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,235,183
|8,814,067
|7,160,275
|5,014,098
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。