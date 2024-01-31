矽智財最能吃到AI紅利的產業？一文了解8檔受惠股！

鉅亨研報 2024-01-31 15:21

在近期美台重要財報與法說會中許多公司的指引可窺知，AI 趨勢已成定局，AI 帶來新應用與新需求，產品規格升級，成為眾多族群業績成長的重要推手，業績面與題材面驅使 AI 類股呈現良性輪動，不過股價角度或陡或緩。

AI 熱，矽智財 (IP) 又是眾所公認的最能吃到 AI 甜頭的產業，當中有些漲勢凌厲的個股像是神盾、安國至今還再創高，創高的原因為何? 後市又該怎麼操作呢? 本文將會逐一為讀者抽絲剝繭。

AI 好，矽智財眾望所歸

時間進入 1 月底，台股從開紅盤起跌，一路拉回至 1/18，當台積電法說報出佳音，大大振奮了市場情緒後，在台積電 (2330) 領軍下，台股在季線作出反彈近千點的 V 型反轉。不過指數創高後，拉積盤似乎悄悄轉為殺積盤，而封關在即，也讓盤面許多類股輪動速度加快。

在近期美台重要財報與法說會中許多公司的指引可窺知，AI 趨勢已成定局，AI 帶來新應用與新需求，產品規格升級，成為眾多族群業績成長的重要推手，業績面與題材面驅使 AI 類股呈現良性輪動，不過股價角度或陡或緩。

矽智財 (IP) 是眾所公認的最能吃到 AI 甜頭的產業，股價會說話。

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