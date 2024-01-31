寧德時代成績單來了！股價應聲飆漲8%

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 15:00

寧德時代在周二盤後發布財報預告，2023 年歸母淨利潤為 425 億元至 455 億元，年增 38.31% 至 48.07%。

估算結果顯示，寧德時代 2023 年第 4 季淨利潤為 113.55 億元至 143.55 億元，較去年第 3 季增長 8.89%-37.66%。寧德時代股價周三盤盤中應聲飆漲 8.04%。

近年財報結果顯示，寧德時代財務數據周期性規律明顯，第 4 季往往是全年業績最好的季度。2022 年第 4 季，寧德時代單季歸母淨利潤達到 131.38 億元，改寫歷史紀錄。

寧德時代 2023 年第 4 季業績能否超過 2022 年同期，牽動股價走勢，因此備受市場關注。

受惠於中國新能源車行業飛速發展，寧德時代近幾年業績增長迅猛，寧德時代也是 A 股規模最大的成長型公司。歸母淨利潤從 2020 年底的 55.83 億元擴大至 2023 年底的逾 400 億元，三年增幅達到 6.81 倍。

寧德時代市值也不斷攀升。2021 年 5 月，寧德時代市值首次破兆，當年 12 月 31 日，股價漲到歷史最高點的 382.68 元，市值一度飆到 1.6 兆元，成為 A 股市場僅次於貴州茅台 (600519-CN) 的企業，被稱為「寧王」。

高光之後，寧德時代股價一路回調，2024 年 1 月 30 日，寧德時代股價跌至 140 元左右，寫下 2020 年 12 月中旬以來最低，其間股價最大回撤 63%。