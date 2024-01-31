〈台幣〉股匯齊挫 貶逾1角回測31.3元關卡 靜待Fed決議

台北股匯今 (31) 日連袂走弱，大盤跌逾百點，摜破萬八， 新台幣 兌美元匯率也終止連 4 升的走勢，隨著美元買盤湧現，早盤一度貶值逾 1 角，回測 31.3 元關卡，市場靜待美國聯準會利率決策會議結果出爐，投資人盼藉由主席鮑爾的談話來研判降息的時機點。

市場預期，Fed 將在周三 (31 日) 會議結束後按兵不動，緊接著投資人將關注 鮑爾 (Jerome Powell) 的發言，尋找關於 3 月降息可能性的任何線索。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，強勁的美國數據導致交易員將 3 月降息的押注，從一個月前的 89% 左右大砍至 42%。