〈台幣〉股匯齊挫 貶逾1角回測31.3元關卡 靜待Fed決議
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 10:55
台北股匯今 (31) 日連袂走弱，大盤跌逾百點，摜破萬八，新台幣兌美元匯率也終止連 4 升的走勢，隨著美元買盤湧現，早盤一度貶值逾 1 角，回測 31.3 元關卡，市場靜待美國聯準會利率決策會議結果出爐，投資人盼藉由主席鮑爾的談話來研判降息的時機點。
新台幣兌美元匯率今天以 31.15 元開盤，受到美元轉強影響，加上出口商多數已經完成例行性拋匯動作，使得匯價一路走低，早盤一度貶值 1.17 角，下探 31.279 元，待觀察下午外資動向以及央行是否介入調節穩匯。
觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元早盤約貶值 0.41%，新台幣貶值 0.38%，兩者貶勢相對較重，新加坡幣與泰銖貶逾 0.1%，人民幣貶值 0.06%，日元則小幅走貶，亞幣幾乎全面走低。
市場預期，Fed 將在周三 (31 日) 會議結束後按兵不動，緊接著投資人將關注 鮑爾 (Jerome Powell) 的發言，尋找關於 3 月降息可能性的任何線索。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，強勁的美國數據導致交易員將 3 月降息的押注，從一個月前的 89% 左右大砍至 42%。
根據周二的經濟數據顯示，美國 12 月職位空缺數意外增加，1 月消費者信心則升至兩年高點。
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