鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-30 08:32

中國國務院副總理何立峰周一（29 日）再度提資本市場，強調要推動上市公司高品質發展、提振信心、穩定資本市場。

據《財聯社》報導，何立峰周一在京出席部署走訪上市公司工作、推動上市公司高品質發展全國視訊會議，他強調，各地方、部門要落實中央經濟工作會議和中央金融工作會議的要求，透過調查認真解決上市公司面臨的困難和問題，增強對優質上市公司的支持力道，以推動上市公司高品質發展、提振信心、穩定資本市場穩定。

何立峰指出，上市公司是經濟高品質發展的重要微觀基礎，推動上市公司高品質發展，有助於高水準科技自立自強、加快建設現代化產業體系，有助於增強市場信心。

何立峰說，要確立目標導向，把推動上市公司業績改善和投資意願修復列為推動經濟穩中求進、以進促穩、先立後破的重要舉措。要確立問題導向，抓緊組織到上市公司上門走訪，推動公司結構調整，規範公司治理，培育優質重量級上市企業，不斷提升上市公司的投資價值。

值得一提的是，1 月 10 日晚間，何立峰在北京會見中國證監會國際顧問委員會委員一行時也提及資本市場，他表示，中國經濟回升、長期向好的基本趨勢不變，中國將持續深化資本市場改革和雙向開放，提升跨境投融資便利度，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。

以下是經濟學家對何立峰再提資本市場的看法：

國金證券首席經濟學家趙偉：

鼓勵上市公司將冗餘資金用於回購和分紅；加強對上市公司下市前訊息揭露監管，充分保障投資者的合法權益，嚴格執行下市，提高上市公司總體品質。

中泰證券首席經濟學家李迅雷：

上市公司高品質發展是可投性提升的基礎，只有企業的品質提高了，企業才有投資價值，才有可投性。

中銀國際證券首席經濟學家徐高：

要提高上市公司可投性，關鍵是要讓上市公司在經營決策中更多考慮股東的偏好，照顧股東的利益，核心是落實上市公司經營決策對股東負責的原則，讓股東對企業的經營行為有影響力，有話語權。

清華大學五道口金融學院副院長田軒：