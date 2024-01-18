台中銀Lolly Pay新服務上線 QR Code掃碼消費50回饋50

因應數位金融的多元發展及消費者支付習慣的改變，手機已成為一般民眾日常消費及繳費的主要媒介，為讓客戶輕鬆快速完成支付消費，台中銀行 (2812-TW) 於自家行動銀行推出「台中銀行 Lolly Pay」，這項服務以財金公司推廣的台灣 Pay QR Code 共通支付為基礎，擴充台中銀行動支付應用功能，提供更友善的普惠金融服務。

為慶祝新服務上線，台中銀表示，今 (18) 日起至 7 月 21 日止，舉辦「台中銀行 Lolly Pay 吃喝玩樂最速 Pay」行銷活動，客戶於活動期間使用台中銀行 Lolly Pay 至櫃檯放有「台灣 Pay」或「TWQR」立牌的特約商店，掃描 QR Code 或出示付款條碼完成單筆消費滿新台幣 50 元 (含) 即回饋 50 元，限額 7000 名，每名限回饋 1 次。



因應數位金融發展趨勢，台中銀以嶄新的識別形象開發數位銀行品牌「Lolly Bank」，並預計於今年開辦 Lolly 數位帳戶，整合支付、點數建構創新的消費金融服務，提供客戶日常生活情境所需的金融服務，打造專屬於該行會員的金融生態圈。

此外，台中銀亦積極建置 QR Code 轉帳、繳費功能，透過增加數位服務項目，以滿足客戶便利金融需求。台中銀行表示，未來將持續發展更多樣且便捷的支付工具，豐富及優化行動支付場景，帶給客戶更好的金融服務體驗。

