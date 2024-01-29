〈台幣〉出口商拋匯 連3升收31.253元 創逾2周新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 18:10
新台幣兌美元匯率連續 3 個交易日走揚，但受到美國聯準會即將召開 FOMC 會議影響，外資偏向觀望，以出口商實質拋匯需求為主，終場以 31.253 元作收，升值 5.2 分，寫下逾 2 周新高，台北外匯市場成交金額 11.36 億美元。
新台幣兌美元今天以 31.3 元開盤，最高來到 31.217 元，升值 8.8 分，出口商向來在月底、年關前夕都會有例行性拋匯的動作，為新台幣匯率提供支撐，不過，外資轉趨保守、有買有賣，使得近來台北匯市成交量維持在 10-11 億美元。
觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，由於美元指數回跌 0.18%，亞幣偏升走勢，越南盾升值 0.26%，新台幣升 0.17%，韓元、新加坡幣及人民幣均微幅走揚，但整體交投仍偏淡，日元小貶 0.02%，歐元升值 0.16%。
Fed 將於台灣時間週四凌晨 3 點公布最新決策，市場預估利率將維持 5.25% 至 5.5% 不變，儘管通膨逐漸降溫，但去年底購物季消費者支出強勁支撐美國去年第四季經濟超預期成長，再加上就業市場依然熱絡，Fed 將謹慎推進政策。投資人將焦點放在主席鮑爾會後談話，何時啟動降息及是否放緩量化緊縮 (QT)。
- 2024 AI續旺？投資趨勢如何解讀？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇