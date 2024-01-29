〈台幣〉出口商拋匯 連3升收31.253元 創逾2周新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 18:10

新台幣兌美元匯率連續 3 個交易日走揚，但受到美國聯準會即將召開 FOMC 會議影響，外資偏向觀望，以出口商實質拋匯需求為主，終場以 31.253 元作收，升值 5.2 分，寫下逾 2 周新高，台北外匯市場成交金額 11.36 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.3 元開盤，最高來到 31.217 元，升值 8.8 分，出口商向來在月底、年關前夕都會有例行性拋匯的動作，為新台幣匯率提供支撐，不過，外資轉趨保守、有買有賣，使得近來台北匯市成交量維持在 10-11 億美元。

觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，由於美元指數回跌 0.18%，亞幣偏升走勢，越南盾升值 0.26%，新台幣升 0.17%，韓元、新加坡幣及人民幣均微幅走揚，但整體交投仍偏淡，日元小貶 0.02%，歐元升值 0.16%。