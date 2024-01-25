〈焦點股〉中國央行釋活水 台股連結陸港股ETF大開資金派對

中國央行釋出降準利多，向市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元 (約合 1390 億美元)，激勵陸港股市強彈，在台股掛牌的相關 ETF 今 (25) 日應聲大漲， 投資人搶買位階較低的富邦恒生國企正 2(00665L-TW)，股價狂漲 9%，中信中國 50 正 2(00753L-TW)、復華香港正 2(00650L-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 等同獲買盤青睞，呈現價量齊揚。

原型 ETF 方面，富邦中証 500(00783-TW)、復華中國 5G(00877-TW) 午盤前漲勢凌厲，約上漲 4-5%，此外，永豐中國科技 50 大 (00887-TW)、富邦上証 (006205-TW) 均吸引買盤進駐。

此外，具備高股息概念的中信中國高股息 ETF(00882-TW) 一開盤隨即湧入大量買盤，午盤前成交量已超過 4 萬張，股價逼近 10 元關卡。

事實上，在中國政府正式宣布出手救市之前，市場已聽到風聲，帶動陸港股市連續多日走強，台股連結相關 ETF 也應聲大漲，富邦投信官網緊急公告，自 25 日起，00665L 暫停初級市場申購，投資人宜留意合理的折溢價。

中國央行總裁潘功勝罕見直接對外公布降準利多，周三稍晚即在官網公告，2 月 5 日起調低金融機構存款準備金率 0.5 個百分點（不含已執行 5% 存款準備金率的金融機構），本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為 7.0%。