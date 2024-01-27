鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-27 11:43

台股大盤指數周四 (25 日) 睽違 23 個月，在台積電拉抬之下站上萬八大關；AI 晶片龍頭輝達周四舉辦尾牙，執行長黃仁勳親自來台，並證實與台積電總裁魏哲家用餐；長榮機師在周一 (22 日) 取得罷工權，規劃在春節前後啟動，下周三 (31 日) 再次協商，以下為本周大事回顧：

台積拉抬睽違 23 個月重返萬八 櫃買收黑不同調

台股周四 (25 日) 在台積電等半導體指標拉抬下，大漲 126.79 點或 0.71%，站上 18002.62 點，成交金額 2935 億元，而這也是 2022 年 2 月底以後，相隔 23 個月再度站上萬八大關。

〈輝達尾牙〉黃仁勳：輝達 AI 晶片供應相當緊張 AI 將重塑產業

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 周四 (25 日) 舉辦尾牙，執行長兼創辦人黃仁勳指出，去年是 AI 元年，今年將持續下去，更看好世界正處於 AI 擴張和成長的開始，並預計未來十年將看到產業重塑，且會遍及每個產業，另外也指出 AI 晶片供給持續相當緊張，此次來台也與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家共同用餐，提及會共同努力滿足客戶需求。

長榮機師工會取得罷工權 規劃春節前後啟動罷工

機師工會長榮分會於周一 (22 日) 取得合法罷工權，工會指出，長榮航資方仍未針對工會的罷工訴求，提出任何實質對案以聚焦進行協商，因此，別無選擇將朝春節前後正式啟動罷工行動規劃。

英特爾攜聯電布局 FinFET 晶圓代工 研調：此為雙贏局面

英特爾 (INTC-US) 與聯電 (2303-TW)(UMC-US) 正式宣布合作開發 12 奈米製程，研調機構 TrendForce 認為，此合作案藉由聯電提供技術服務，英特爾提供現成工廠設施，採雙方共同營運，為雙贏局面。

台經院：三大產業 12 月營業氣候連袂彈 製造業終結連 2 跌

台灣經濟研究院周五 (26 日) 公布 12 月營業氣候測驗點，服務業和營建業均呈連 2 個月上揚態勢，分別來到 93.6 點、105.91 點，月增 1.78 點、3.78 點，製造業測驗點也轉為上揚，來到 96.78 點，月增 3.54 點，終結連 2 跌。

新光金董事會達成二大共識 新壽增資、RBC 200% 目標