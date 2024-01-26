鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-26 20:42

美國運通 (AXP-US) 預計 2024 年獲利將優於預期，希望其富裕客戶能夠在利率上升的情況下保持支出，導致該公司股價在周五 (26 日) 盤前上漲近 3%。

這家總部位於紐約的公司也公布 2023 年營收創新高紀錄；許多分析師原本擔心這一年可能會帶來經濟衰退並抑制客戶支出。

與同行相比，美國運通在其豐富的客戶群幫助下，更能順利地應對棘手的金融環境。

高收入者對通貨膨脹和借貸成本飆升不太敏感，但低收入階層客戶卻對此感到擔憂。

美國運通執行長史奎里 (Stephen Squeri) 表示：「我們已經實現目標，並且超過我們的預期。」

然而，人們普遍持謹慎態度，這家信用卡巨頭將第 4 季的貸款損失準備金提高至 14.4 億美元；去年同期為 10.3 億美元。

聯準會升息 11 次使得借貸成本高昂，並增加更多違約的風險，特別是因為信用卡債務通常比其他貸款成本更高。

美國運通截至 12 月 31 日當季每股獲利為 2.62 美元，高於去年同期的每股 2.07 美元。根據 LSEG 數據，分析師預計每股獲利為 2.64 美元。

該公司第 4 季總營收成長 11% 達到 158 億美元。2023 年全年營收成長 15% 達到 605.2 億美元。

它預測 2024 年每股獲利在 12.65 至 13.15 美元之間，高於分析師預期的 12.41 美元。