鉅亨研報 2024-01-26 17:36

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)

■道瓊指數：下跌 -125 點，跌幅 -0.33% 至 38085。

■那斯達克 100 指數：下跌 -145.50，跌幅 -0.83% 至 17489.050。

■標普 500 指數：下跌 -19.25，跌幅 -0.39% 至 4904.00。

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二、美股盤前關注重點

1. 美國 G4 GDP 成長 3.3%，遠高於市場預期，12 月新屋銷售優於預期：美國昨日公布 Q4 GDP，季增年率自 4.9% 降至 3.3%，但遠高於市場預期的 2%。降幅主要來自個人支出季增年率降至 2.8%，但高於市場預期的 2.5%。民間投資季增年率降至 2.1%，住宅投資季增年率降至 1.1%。而以貢獻度來看個人支出貢獻 Q4 GDP 增長 1.91%，商品與服務分別貢獻 0.85%，1.06%。民間投資貢獻 0.38%，政府支出和投資貢獻 0.56%。物價方面，Q4 核心 PCE 季增率持平於 2%，與市場預期相符。

12 月新屋銷售升至 64.9 萬棟，新屋銷售中位數為 413,200 美元，YOY 下降 - 13.8%。平均銷售價格為 487,000 美元，YOYO 下降 - 14.3%。待售房屋為 45.3 萬戶，新屋庫存連續 5 個月上升，庫存月數降至 8.2 個月。總體來看，受貸款利率下滑影響，美國房市買氣回溫，使 12 月新屋銷售數據優於預期。下週 1/30~1/31 美國聯準會即將召開 FOMC 會議，昨日公布的 Q4 GDP 高於市場預期，大幅提升市場對經濟軟著陸的信心。

2. 英特爾 Q1 展望不如預期，盤後大跌 - 10.88%：英特爾昨日發布 Q4 季報，季度營收達 154 億美元，YOY 增長 10%，高於市場預期的 151.7 億美元。非 GAAP EPS 為 0.54 美元，高於市場預期的 0.45 美元。

財報細項：

■用戶端計算組 (CCG) Q4 營收為 88 億美元，YOY 增長 33%。

■資料中心和人工智慧（DCAI）Q4 營收為 40 億美元，YOY 下滑 - 10%。

■網路與邊緣 (NEX) Q4 營收為 15 億美元，YOY 下滑 - 24%。

■移動眼 Q4 營收為 6.37 億美元，YOY 增長 13%。

■英特爾代工服務 (IFS) Q4 營收為 2.91 億美元，YOY 增長 63%。

展望未來，英特爾預期 2024 年 Q1 表現將低於季節性影響，FPGA 及 Mobile 庫存調整，IFS 業務收入下降，加上 PC 於 4Q23 銷售基期較高，以及資料中心將會雙位數季減導致。因而預期 Q1 營收將介於 122 億~ 132 億美元之間，低於市場預期的 141.6 億美元。預期 Q1 EPS 為 0.25 美元，非 GAAP EPS 為 0.13 美元，市場預期為 0.32 美元。

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3. Salesforce 將裁員約 700 人，美國科技業今年已宣布裁員超過 2 萬人：據知情人士表示，Salesforce(CRM.US) 將裁員 700 人，約佔全球員工的 1%。不過據消息人士表示，Salesforce 全公司仍有 1000 個職缺，意味著此可能是例行調整。