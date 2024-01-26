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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為27元

鉅亨網新聞中心 2024-01-26 17:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華夏(1305-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.81元，其中最高估值0.92元，最低估值0.58元，預估目標價為27元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 0.92(0.92) 1.6 1.87
最低值 0.58(0.5) 1.24 1.47
平均值 0.77(0.74) 1.45 1.67
中位數 0.81(0.8) 1.47 1.67

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 14,091,000 14,900,000 14,951,000
最低值 13,586,000 13,871,000 14,016,000
平均值 13,881,290 14,399,860 14,483,500
中位數 13,918,000 14,344,000 14,483,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -0.64 4.25 2.95 1.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		 17,637,479 20,221,524 13,733,148 15,117,855

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1305/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。




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