鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為27元
鉅亨網新聞中心 2024-01-26 17:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華夏(1305-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.81元，其中最高估值0.92元，最低估值0.58元，預估目標價為27元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|0.92(0.92)
|1.6
|1.87
|最低值
|0.58(0.5)
|1.24
|1.47
|平均值
|0.77(0.74)
|1.45
|1.67
|中位數
|0.81(0.8)
|1.47
|1.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14,091,000
|14,900,000
|14,951,000
|最低值
|13,586,000
|13,871,000
|14,016,000
|平均值
|13,881,290
|14,399,860
|14,483,500
|中位數
|13,918,000
|14,344,000
|14,483,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-0.64
|4.25
|2.95
|1.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,637,479
|20,221,524
|13,733,148
|15,117,855
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1305/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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