search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為82元

鉅亨網新聞中心 2024-01-26 17:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台塑(1301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.16元，其中最高估值6.68元，最低估值1.15元，預估目標價為82元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 6.68(2.32) 6.8 7.07
最低值 1.15(1.15) 1.65 2.41
平均值 1.82(1.38) 2.83 4.5
中位數 1.16(1.15) 2.54 4.25

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 256,339,290 242,972,900 236,330,490
最低值 187,654,600 194,892,490 206,902,000
平均值 205,017,390 213,933,170 223,118,440
中位數 199,139,000 206,760,000 224,563,870

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 5.68 11.21 3.15 5.86
營業收入
(單位：新台幣千元)		 251,647,354 273,598,301 185,813,405 207,848,572

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。




Empty