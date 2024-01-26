鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為82元
鉅亨網新聞中心 2024-01-26 17:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台塑(1301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.16元，其中最高估值6.68元，最低估值1.15元，預估目標價為82元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|6.68(2.32)
|6.8
|7.07
|最低值
|1.15(1.15)
|1.65
|2.41
|平均值
|1.82(1.38)
|2.83
|4.5
|中位數
|1.16(1.15)
|2.54
|4.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|256,339,290
|242,972,900
|236,330,490
|最低值
|187,654,600
|194,892,490
|206,902,000
|平均值
|205,017,390
|213,933,170
|223,118,440
|中位數
|199,139,000
|206,760,000
|224,563,870
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.68
|11.21
|3.15
|5.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
|207,848,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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