鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為25.75元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華夏(1305-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.81元下修至0.78元，其中最高估值0.92元，最低估值0.5元，預估目標價為25.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.92
|1.52
|2
|最低值
|0.5
|1.43
|1.87
|平均值
|0.74
|1.48
|1.94
|中位數
|0.78
|1.5
|1.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14,091,000
|14,900,000
|14,951,000
|最低值
|13,259,000
|13,911,000
|14,772,000
|平均值
|13,786,290
|14,567,570
|14,861,500
|中位數
|13,870,000
|14,611,000
|14,861,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-0.64
|4.25
|2.95
|1.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,637,479
|20,221,524
|13,733,148
|15,117,855
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1305/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。