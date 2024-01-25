〈台股盤中〉台積電帶隊發力 農曆年前攻上萬八了 創20個月新高

隨著熱錢再度湧入，台積電今 (25) 日漲勢再起，一度衝上 642 元，創近 2 年新高，也連帶拉抬指數攻上萬八、最高達 18014 點，改寫 20 個月來新高，預計今日成交量將昨日略增，達 2900 億元。

ASML 去年財報表現佳，也預告明年將迎來大成長，推升股價創下新高，為半導體產業捎來佳音，也助漲台積電今日強漲 2%，推升大盤走強，聯發科 (2454-TW) 也上漲表態，站回月線，鴻海 (2317-TW) 也走揚 1%，聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也有 2% 左右的漲幅，為大盤走勢增溫。

市場持續聚焦 AI 概念股，緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 續強，奇鋐 (3017-TW)、英業達 (2356-TW)、欣興 (3037-TW)、力成 (6239-TW) 漲幅也都在 1% 以上，不過，日前漲多的緯穎 (6669-TW) 則呈現震盪走勢。

至於 ASIC 與 IP 族群也呈現漲跌互見，智原 (3035-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 漲幅至少 3%，M31(6643-TW)、愛普 *(6531-TW)、力旺 (3529-TW)、威盛 (2388-TW) 也同步走揚，不過，創意 (3443-TW) 則延續近日走勢，再挫近半根，回測半年線支撐。