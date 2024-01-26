鉅亨網編譯許家華 2024-01-26 06:30

黃金期貨價格周三 (24 日) 小幅走高，係因美國第四季 GDP 數據凸顯通膨步伐放慢，美國公債殖利率隨後下降，而市場焦點轉向個人消費支出 (PCE) 數據，進一步探測聯準會 (Fed) 降息策略。

紐約黃金期貨上漲 0.1% ，收每盎司 2017.80 美元

黃金現貨價上漲 0.32%，報每盎司 2019.124 美元。

基準 10 年期美國公債殖利率在美 GDP 數據發布後下降。因消費者支出強勁，美國第四季經濟成長年率達 3%，高於預期，全年經濟成長年率達 2.5%。

大宗商品策略主管 Bart Melek 指出，經濟運作比預期更熱絡，且同時通膨仍在下降，因此利率不會大幅上升，這有利黃金。

降息可削減持有黃金的機會成本。

根據 CME FedWatch 工具，市場普遍預期聯準會將在 1 月 30 日至 31 日的政策會議上維持利率不變，並 5 月降息可能性則達 89%。

黃金也自這份報告獲得一些支撐力。美國上周 (1/20 止) 初次請領失業救濟人數增加 2.5 萬人，達季調後 21.4 萬人。經濟學家先前預期，上周初次請領救濟人數達 20 萬人。

芝加哥 Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「初次請領失業救濟數據顯示，就業情況正在惡化，勞動力市場正在降溫，這有利金價。」

目前市場焦點轉向周五公佈的美國個人消費支出（PCE）數據。

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