鉅亨網編譯許家華 2024-01-27 07:03

黃金期貨價格周五 (26 日) 保持穩定，投資者的注意力轉向下周舉行的聯準會 (Fed) 政策會議，以獲取對利率​​前景的更多見解。

紐約黃金期貨持平 ，收每盎司 2018.1. 美元

黃金現貨價下跌 0.1%，報每盎司 2017.9482 美元。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 認為，目前黃金市場正在盤整，降息預期並不像市場盼望的那麼快。「但潛在主題或今年將降息的想法仍持續支撐黃金市場。」

根據芝商所 FedWatch 工具的數據，市場普遍預計 Fed 將在 1 月 30 日至 31 日的政策會議上維持利率不變，但已降低了 3 月降息的預期。

降息可降低持有黃金的機會成本，有利金價上漲。

美國 12 月物價溫和上漲，通膨年率連續第三個月維持在 3% 以下，可望促使 Fed 今年展開降息。周四數據顯示，美國第四季經濟成長較預期快速。

盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 報告指出，短期內，黃金和白銀的走勢仍取決於即將公佈的經濟數據，以及該數據對美元、公債殖利率和降息預期的影響。

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