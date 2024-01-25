〈貴金屬盤後〉美經濟數據強勁 恐推遲降息 市場盼見更多數據 黃金小跌

黃金期貨價格周三 (24 日) 下跌，係因數據顯示美國商業活動強勁，但美元走軟限制了跌幅。同時投資者期待更多經濟指標，以評估聯準會 (Fed) 首次降息的時間點。

紐約黃金期貨下跌 0.48% ，收每盎司 2016 美元

黃金現貨價下跌 0.6%，報每盎司 2016.04 美元。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，「黃金價格不受利率市場鷹派重新定價的影響，因為跡象表明，就算市場預計 Fed 立刻展開降息周期，投資者的黃金倉位也向來不足。」

S&P Global 調查顯示，美國一月商業活動回升，通膨似乎減弱。

美國經濟強降，加上一些 Fed 官員的抵制，讓一些投資者重新考慮其對 Fed 今年降息速度的押注。

根據芝商所的 FedWatch 工具，市場預計 Fed 將在 1 月 30 日至 31 日的政策會議上維持利率不變，並推遲了首次降息的時間框架。

美元兌其他貨幣下跌 0.5%，降低了海外買家購買黃金的機會成本。同時美國基準 10 年期公債殖利率也小幅下降。這些有利於金價，因此縮限金價周三跌幅。降息也會降低投資黃金的機會成本，因此推遲降息則不利金價。

Ghali 補充，中國正在制定更全面的計畫，以遏制幾個月來困擾其市場的普遍悲觀情緒，這對美元構成壓力。

中國人行計劃放鬆貨幣政策以支持經濟，並於 2 月 5 日將存準率下調 0.5 個百分，人行總裁潘功勝表示，此舉應可向市場挹注 1 兆元人民幣 (1390 億美元) 流動性。

投資人目前聚焦周四公佈的第四季 GDP 預估數據以及周五的個人消費支出數據。

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