鉅亨網編譯許家華 2024-01-26 05:41

國際油價周四 (25 日) 上漲，收登 11 月底以來的最高水準， 係因官方數據顯示美國原油庫存和產量下降程度超出預期。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.27 美元或 3%，報每桶 77.36 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2.39 美元或 3%，報每桶 82.43 美元。

Brent 和 WTI 原油價格均收創 11 月底以來的最高水準。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 2.5%，收每加侖 2.26 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.2%，收每加侖 2.80 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格跌近 2.7%，收每百萬 Btu 2.57 美元。

石油市場驅動因素

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示：「本周幾乎都是油價利多消息，且看到原油期貨幾個月來首次開始大幅上漲。」

周四油價在前一交易日漲勢基礎上，進一步上漲。美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (1/19 止) 美國原油庫存下降 920 萬桶，遠超預期，同時也因天氣造成美國石油產量大減 100 萬桶 / 日，達到 1230 萬桶 / 日，自前一周公布的產量歷史新高 1330 萬桶 / 日降下來。

Richey 表示，由於美國北部氣溫結冰，石油產量降至 6 個月低點。

海外消息方面，烏克蘭軍隊加強攻擊俄羅斯石油和天然氣基礎設施，「擾亂了出口業務，並降低了全球可用的石油供應量」。另外，葉門胡塞武裝部隊持續攻擊紅海船隻，持續干擾全球航運路線，包括海運原油貨物。

「石油期貨市場的逆價差本質越來越明顯，顯示投資者日益擔憂全球石油市場供應短缺情形。」Richey 說。逆價差意味現貨市場的油價高於日後才交付的原油期貨價格。

EIA 周三也公布，汽油庫存增加 490 萬桶，而最近一周汽油供應量 (衡量需求的指標) 減少 38.8 萬桶 / 日，降至 788 萬桶 / 日，觸及一年來低點。

Richey 表示，汽油供應量的 4 周移動平均值顯示「最近幾周需求大幅下降」。

「需求疲軟可能是由於惡劣的天氣，但也可能是因為價格再次上漲以及消費者健康狀況惡化。」

周四公布的經濟數據顯示，美國第四季經濟年增率 3%，高於《華爾街日報》調查的經濟學家預測的 2% 成長率。

Prestige Economics 總裁兼首席經濟學家 Jason Schenker 表示，該數據顯示，儘管美國升息，經濟成長仍非常積極，這支撐了美國石油需求。

天然氣供應