鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-25 17:27

IC 設計業者安國 (8054-TW) 今 (25) 日公告 12 月自結，稅後虧損 0.25 億元，呈現持續虧損，每股稅後虧損 0.25 元，累計去年第四季稅後虧損 0.46 億元，每股稅後虧損 0.46 元；隨著營收規模放大，虧損也較前季收斂，每股稅後虧 0.46 元。

安國近年積極轉型，藉由入股星河半導體，轉型成 ASIC 公司，也扮演神盾集團中的關鍵要角，看好今年將會有 5-6 個案件進入設計定案 (Tape out)，如高速傳輸應用、NFC 等，帶動今年營運將明顯優於去年。

安國 12 月就因認列安國營收，推升營收一舉衝上 3.46 億元，月增 84.35%，年增 179.14%，創下歷史新高，也帶動全年營收達 19.9 億元，年增 23.94%。