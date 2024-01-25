安國去年Q4虧損收斂 每股虧0.46元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-25 17:27
IC 設計業者安國 (8054-TW) 今 (25) 日公告 12 月自結，稅後虧損 0.25 億元，呈現持續虧損，每股稅後虧損 0.25 元，累計去年第四季稅後虧損 0.46 億元，每股稅後虧損 0.46 元；隨著營收規模放大，虧損也較前季收斂，每股稅後虧 0.46 元。
安國近年積極轉型，藉由入股星河半導體，轉型成 ASIC 公司，也扮演神盾集團中的關鍵要角，看好今年將會有 5-6 個案件進入設計定案 (Tape out)，如高速傳輸應用、NFC 等，帶動今年營運將明顯優於去年。
安國 12 月就因認列安國營收，推升營收一舉衝上 3.46 億元，月增 84.35%，年增 179.14%，創下歷史新高，也帶動全年營收達 19.9 億元，年增 23.94%。
另外，安國也延攬大將，特聘趙桂瑛 (Kye Young Cho) 先生擔任資深副總，負責開發海外業務，加速自家 ASIC 與 IP 業務發展；趙桂瑛曾任職於三星半導體 25 年，5 年擔任 PE / 測試工程師，20 年負責 ASIC / 晶圓廠銷售及商務開發。
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