力旺OTP完成台積電N4P驗證 搶進HPC市場

IP 業者力旺 (3529-TW) 今 (25) 日宣布，安全強化型一次可編程 (OTP) 矽智財 NeoFuse 已在台積電 (2330-TW)(TSM-US)N4P 製程完成可靠度驗證，搶進高效能運算(HPC) 市場。

此外，力旺正在進行台積電 N5A 製程上主攻汽車應用的 OTP 解決方案，預期將在今年第一季完成驗證，另外 N3P 開發也持續進行中，預期在今年第一季完成設計定案 (Tape-out)。

力旺指出，N4P 製程為台積電 5 奈米技術平台中的效能強化版本，可為 HPC 和行動應用提供更強化的先進技術平台，且 N4P 減少光罩層數，降低製程複雜度並且改善晶片的生產週期，力旺 NeoFuse 與 N4P 製程完全相容，不需要增加額外的光罩。

力旺本次在台積電 N4P 製程完成可靠度驗證的 NeoFuse OTP，為高效、可靠、安全的可一次編寫 NVM 矽智財嵌入式方案。安全強化型的 NeoFuse OTP 採用力旺的物理不可複製功能 (PUF)，強化資料保護，並為 IC 定錨信任根至硬體層，在工作規格方面，溫度耐受表現高達攝氏 150 度，滿足車載應用之標準規格，工作電壓範圍也更加寬廣。

力旺業務發展資深副總經理盧俊宏表示，隨著台積電傑出製程技術，力旺在先進製程的開發持續推進到新的里程碑 (N4P)，將為高效能運算 (HPC)、AI、雲端伺服器和行動裝置等應用領域帶來更強大且更彈性的 NVM 技術和安全解決方案，目標是透過領先的 NVM 技術，在快速變化的時代滿足雙方客戶的需求。

台積電設計建構管理處負責人 Dan Kochpatcharin 表示，公司與力旺合作、提供客戶驗證過的設計方案，讓客戶能夠充分利用台積電先進製程的強化效能，將繼續與開放創新平台 (OIP) 生態系夥伴合作，協助客戶解決困難的設計挑戰，並釋放下一世代高效能運算與行動裝置的創新。

力旺指出，透過與台積電長期緊密地合作，跟進開發先進製程，公司致力為新的技術平台提供最優化的安全強化型 OTP 及安全解決方案，涵蓋智慧型手機、高效能運算、行動裝置、AI、車用、雲端伺服器等各項趨勢領域。