〈力旺法說〉成熟製程庫存調節告段落 Q4營收向上 明年啟動新一輪成長

IP 大廠力旺 (3529-TW) 今 (8) 日召開法說會，董事長徐清祥表示，成熟製程的庫存去化已告一段落，權利金將重啟成長，加上授權案件不斷增加，第四季營收會優於第三季，明年隨著公司各項技術有顯著成長，將啟動新一輪成長循環。

徐清祥指出，成熟製程應用的庫存調整階段已進入尾聲，目前已看到客戶陸續開始投片，12 吋 NeoFuse 權利金過去已累積多年，16/12/7 奈米的設計定案合計超過 70 個，將陸續進入量產，推升權利金成長動能加速。

此外，力旺 MTP 耕耘超過 20 年，先前已導入 DDR5 及其他主流應用，隨著 DDR5 滲透率提升，授權金跟權利金可望同步成長。

力旺近年積極耕耘 PUF security 相關技術，受惠其在各應用的需求持續增加，特別是將 PUF Root of Trust (安全信任根) 導入 Arm 機密運算架構，將加速在手機、車用及邊緣運算的各項應用。

徐清祥看好，隨著強勁的技術授權及新製程產品應用陸續進入量產階段，公司的營運重啟下一個多年成長的循環，明年開始公司的各項技術都會有顯著的成長。

總經理何明洲補充，力旺特殊製程如 HV、HK、BCD、embedded flash 及 emerging memory RRAM/MRAM 會持續往更先進製程開發，帶動更多的應用及每片權利金持續成長，先進製程開發以 Security 應用為主，除了最大晶圓廠的授權，本季也預計完成美國晶圓廠的授權。