〈台幣〉股匯雙漲 升值逾8分重返31.2字頭 攀近2周高點

美國去年第四季經濟成長及最新通膨數據即將揭曉，投資人屏息以待，台北股匯今 (25) 日連袂走強，新台幣兌美元匯率在主要亞幣中表現較為強勢，早盤升破 31.3 元關卡，升值 8.8 分，最高來到 31.257 元，為近 2 周以來的高點，加權指數早盤成功站上萬八，改寫近 2 年來新高。

新台幣兌美元匯率近來表現強勢，熱錢明顯回流，雖然昨天升勢熄火，但今天以 31.32 元、升值 2.5 分開盤，隨著大盤表現強勢，匯價也一度攻上 31.257 元，升值 8.8 分，拋匯力道強勁，不過，今年以來，外資資金頻繁進出，引來央行密切關注。

匯銀人士表示，時序接近月底，加上農曆年關將至，出口商有實質拋匯需求，可望為新台幣匯率提供支撐，短線走勢欲小不易，不過，仍要觀察美國 GDP 成長與 PCE 年增率，這兩份報告將牽動聯準會的降息時程，也將影響亞洲主要央行的貨幣政策。

美國第四季國內生產毛額 (GDP) 成長率初值將於周四 (25 日) 出爐，而周五 (26 日) 公布的個人消費支出物價指數 (PCE)，也是市場關注的焦點，FOMC 會議將於美國時間 1 月 31 日舉行。

投資人獲利了結，使得已經連漲 8 天的美元指數面臨回檔壓力。主要亞幣對美元今天互有升貶，新台幣早盤約升值 0.24%，新加坡幣、越南盾也小幅走升，韓元貶值 0.21%，日元、人民幣、泰銖則貶值約 0.1%。