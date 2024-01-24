元樟生技敷料發明重大突破！ 打造創新醫材新局面

元樟生技 (AMS BioteQ，股票代碼:(6864-TW) 於本月 18 日宣布，該公司申請台灣新型發明專利「人工敷料及其用於促進傷口癒合的用途」已成功獲取經濟部智財局核准，將其獨家天然抗菌成分 MEDIACE® 與人工敷料結合，開發出一種創新抗菌醫材，可同時解決長期臥床患者的糖尿病潰瘍、褥瘡及燒燙傷等適應症，於吸收滲出液的同時釋放成分，達到抗菌與治療的功效。

根據 Research Nester 研究報告分析，由於慢性傷口盛行率上升，市場需求勢必加速。抗菌傷口敷料市場規模預計到 2036 年底將超過 50 億美元，在未來十年將成長約 7%，這也讓全球醫療系統在處理傷口照護上，面臨極大的財務困難，因此有效促進傷口癒合的抗菌敷料將成為市場焦點。

元樟生技董事長表示，將創新醫療照護醫材 SIPSIP 系列與天然抗菌成分結合，為公司未來主力發展項目之一，大部分市售敷料皆使用銀離子來達到抗菌效果，但該敷料會使少部分傷口出現過敏與紅腫等副作用；該如何加速傷口癒合，但同時降低不良反應，將成為競逐傷口照護市場的關鍵因素，為找出可以媲美銀離子功效、副作用也較低的抗菌成分，元樟生技經過反覆臨床前測試，並運用獨家專利萃取技術 ExtrO，搭配自研敷料本身特殊物理結構，開發出一款搭載 MEDIACE® 的抗菌敷料，成功開創傷口照護的新局面。

研發部主任葉映廷指出，元樟生技在傷口照護上推崇「濕潤療法」，於動物試驗與臨床試驗中顯示，元樟生技新型抗菌敷料已具備抗菌與抑制傷口發炎的效果，且並未出現任何副作用，尤其使用在糖尿病小鼠傷口模型上測試，恢復效果表現良好，該產品具有出色的抗沾黏性、高吸水性及組織再生能力，特別符合銀髮族群及糖尿病族群的傷口照護需求，極具市場競爭優勢。

元樟生技表示，在傷口照護產品開發上採取醫材及藥研雙軌並行策略，創新的醫材技術及獨家抗菌原物料的效果加乘，目的是在國際市場上展現全新樣貌。已開發產品 SIPSIP Foam 也已取得 TFDA 及美國 FDA 認證，其他尚有日本、大中東地區 (MENA)、東協十國(ASEAN) 等多國詢問海外合作機會，陸續規劃提出市場准入申請。該公司產品皆經由臨床前評估且安全無慮，未來以收集目標市場數據及權威醫生反饋為目標，強化海外市場的銷售利基，以期透過 SIPSIP 品牌行銷，拓展國際業務及技術影響力，成為醫療市場領導品牌。