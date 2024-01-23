〈財報〉供應鏈中斷威脅潛伏 洛克希德馬丁全年獲利財測低於預期

洛克希德馬丁 (LMT-US) 周二 (23 日) 預測其 2024 年獲利低於華爾街預期，因為這家生產 F-35 噴射機的美國國防承包商最大的航空部門面臨供應鏈中斷。

在中國和菲律賓之間緊張局勢升級、俄烏之間以及中東地區持續衝突的背景下，美國國防公司的訂單顯著增加。然而，與新冠疫情相關的勞動力和供應鏈中斷，正對該產業造成壓力。

洛克希德去年 10 月表示，其生產率受到處理器組件、固體火箭引擎、鑄件和鍛件可用性低的影響，其中 F-35 項目受到的打擊最為嚴重。

F-35 專案第 4 季淨銷售額年減 2.75 億美元。

部分分析師對供應鏈中斷相關的風險表示擔憂，擔心這種風險不太可能迅速消散。

總部位於馬里蘭州貝塞斯達的洛克希德預測 2024 年每股獲利將在 25.65 至 26.35 美元之間。根據 LSEG 數據，分析師平均預期為每股獲利 26.62 美元。

該公司還報告表示，第 4 季淨利較上年同期下降 2.4% 至 18.7 億美元。然而，以每股計算，獲利從 7.40 美元升至 7.58 美元。

截至 12 月 31 日當季，該公司最大的航空業務銷售額下降 0.3%，總銷售額下降 0.7% 至 188.7 億美元。

製造高機動火砲火箭系統的飛彈和火控部門營收下降 3.5% 至 31.7 億美元。

洛克希德公司的獲利被視為軍火產業的風向標。競爭對手諾斯羅普格魯曼公司和通用動力將於本周稍後公布上季業績。

洛克希德預計 2024 年銷售額將在 685 至 700 億美元之間，高於分析師 686.6 億美元的平均預期。