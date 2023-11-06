〈財報〉新冠疫苗需求下降 BioNTech調降全年營收財測

由於對輝瑞 (PFE-US) 生產的新冠疫苗的需求下降，BioNTech (BNTX-US) 將 2023 年的營收目標削減約 10 億歐元。但表示其美國合作夥伴減記的影響小於最初想像。

這家德國生物技術公司周一 (6 日) 發表聲明，將全年新冠疫苗營收預期從先前預期的 50 億歐元和去年報告的 172 億歐元下修至約 40 億歐元。

BioNTech 的大部分收入依賴其美國合作夥伴與疫苗相關的獲利分成。該公司表示，輝瑞 10 月中旬財報的減記將使其第 3 季營收減少 5.08 億歐元；之前該公司的營收預期 9 億歐元。

財務主管賀爾史坦 (Jens Holstein) 表示：「BioNTech 產生的費用大部分已反映在 2022 年的財務業績中，小部分繼續反映在 2023 年。」

除了新冠病毒疫苗業務之外，該公司還重新將重點放在腫瘤學領域不斷增加的開發藥物上。其中包括使用疫苗中首創的 mRNA 技術以及抗體藥物偶聯物和療法中的精準抗癌藥物基於改良的免疫細胞。

但營收財測的下降促使這家總部位於緬因茲的公司第二次削減 2023 年研發 (R&D) 預算。預計預算範圍在 18 至 20 億歐元間，低於 8 月的 20 至 22 億歐元。

這仍比 2022 年 15.4 億美元的預算增加。財報補充指出，光是第 3 季，正在進行的第二和第三階段臨床試驗的數量就增加了 3 項，達到 11 項。

第 3 季營收為 8.95 億歐元，與分析師共識基本一致，低於去年同期的 34.6 億歐元。

輝瑞和 BioNTech 上個月表示，它們的預防流感和新冠病毒實驗性疫苗在早期至中期試驗中產生了針對病毒株的強烈免疫反應，計畫在未來幾個月內進行後期試驗。