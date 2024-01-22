摩根大通：灰度GBTC獲利了結拋售潮 恐繼續打壓比特幣價格

據《The Block》報導，摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的團隊在上周報告指出，如果灰度 GBTC 的投資者繼續獲利了結，比特幣價格在未來幾周可能面臨進一步下行壓力。

BitMEX Research 數據顯示，在 GBTC 轉型為比特幣現貨 ETF 後，截至上周五的前 6 個交易日，GBTC 總流出額高達 28 億美元。

(圖表取自 BitMEX Research 推特)

GBTC 是當前世界上規模最大的比特幣 ETF，持有價值超過 250 億美元的比特幣，隨著比特幣現貨 ETF 獲批，原本它封閉式的信託基金，將轉換為開放式的 ETF，造成折價消失，投資者獲利了結。

原本 GBTC 在 IPO 時，發行了固定數量的股份，之後這些股份便在二級市場上進行交易。一旦發行，信託股份的數量就無法根據市場需求增加或減少，因此是由供需決定價格。此前，GBTC 一直保持較大的折價，而在 ETF 獲准發行後，這一折價幾乎消失，也帶來大量拋售。

摩根大通估計，GBTC 的資金外流可能高達 30 億美元，這些資金流出可能在未來幾周，繼續對比特幣價格造成進一步壓力。

另外，認為 GBTC 目前的 1.5% 費率，與其他現貨比特幣 ETF 相比「過高」，也帶來了相當大的賣壓。GBTC 的費率爲 1.5%，是直接投資比特幣的最昂貴的美國 ETF。第二昂貴的基金是 VanEck 比特幣信託基金，費率爲 0.25%。

Onchain Capital 共同創辦人兼執行長 Ran Neuner 此前警告，比特幣恐面臨一段時間的拋壓， 250 億美元是個相當大的部位，即使只有 20% 被贖回，那也意味著市場上將有 50 億美元的拋壓。

摩根大通分析師指出，儘管對某些機構投資者而言，費率並非是決定是否轉向更便宜的比特幣現貨 ETF 的唯一原因，但 GBTC 仍面臨進一步資金外流的風險。如果其他比特幣現貨 ETF 的規模和流動性足夠大，GBTC 可能會失去其流動性優勢，預計將有額外 50 億至 100 億美元的資金外流。

不過，灰度 (Grayscale) 研究董事總經理 Zach Pandl 表示，「十多年來，Grayscale 一直主導着受監管的比特幣投資市場。現在其他發行商已經進入市場，我們自然會看到一些人轉向這些新產品，」「影響價格的是比特幣投資產品的淨流入總量，而不是從一種產品到另一種產品的替代。」

與灰度相較，其他現貨比特幣 ETF 都出現了淨流入，貝萊德的 IBIT 在頭兩天交易中就吸引了近 5 億美元的資金，富達的 FBTC 獲得了大約 4.21 億美元的資金。