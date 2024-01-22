ETF熱潮後 加密領域可能在2024年出現公司上市潮

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的一份機密文件，總部位於美國的穩定幣發行商 Circle 正在再次考慮上市。這將是這家大型加密貨幣公司繼 2021 年透過 SPAC(特殊目的收購公司) 上市失敗後，第二次嘗試公開上市。

隨著加密貨幣在經濟走強的情況下反彈，今年區塊鏈領域的投資資金和潛在的 IPO 似乎有望反彈。

去年 12 月，高盛預測 2024 年下半年 IPO 活動將會更加強勁，特別是如果聯準會降息，這將降低交易成本並刺激經濟。這裡存在著許多潛在的障礙，包括美國總統選舉、國會內訌、戰爭和通貨膨脹，但正如高盛所說，「當金融市場強勁時，公開發行往往會強勁」，而且越來越明顯的是，加密貨幣市場正在走強。

當前，加密貨幣領域有十幾家「獨角獸」或估值超過 10 億美元的私人公司，它們是最有可能進行 IPO 的候選人。

有些公司可能更願意保持私有狀態，這樣可以提供更高水準的公司控制權並減少審查。 但總的來說，公開上市仍然是最有效取得外部資金的方式之一。

根據《CoinDesk》報導，在可能利用這波熱潮上市的名單中，名列前茅的是：Kraken 和 Ripple。

Kraken 考慮上市

去年 11 月，Kraken 執行長 Dave Ripley 表示正考慮上市。該公司先前採取了初步措施，向美國 SEC 發起審查申請。但在一年之後，SEC 並未宣布 Kraken 是有效候選人。

現在對 Kraken 不利的是去年美國 SEC 提起的訴訟，指控 Kraken 為未註冊的經紀機構，如此一來，Kraken 唯有公開上市一條出路。

根據 The Block 報導，此後，Kraken 的最高管理層已由在公開募股方面經驗豐富的高管填補，其中包括首席合規官 CJ Rinaldi 和首席財務官 Carrie Dolan。

Kraken 最近的估值接近 110 億美元，並且還擁有業內最強大的法律 / 合規部門之一，由律師 Marco Santori 領導。

其他值得關注公司

其他幾家交易所和經紀公司，包括以色列的 eToro 和 CoinDesk 的母公司 Bullish，都曾嘗試上市，但遭到 SEC 的阻止。如果將對話擴展到美國市場之外，歐盟的 Bitpanda 和墨西哥的 Bitso 也應該受到關注。

在加密貨幣託管領域，競爭對手 Anchorage 和 BitGo 也可能正在探索公開上市。兩家公司都被認為是該領域的領導者，它們的業務範圍已超出其核心加密貨幣託管業務，包括其他安全服務以及熱門的代幣化領域。

第三大穩定幣發行者 Paxos 也可能申請上市。Paxos 是尋求創建品牌穩定幣的第三方的首選發行方。例如，Paxos 是 PayPal 最近推出的 PYUSD 代幣和幣安的 BUSD（已停產）的發行人。穩定幣已經成為區塊鏈最清晰的用途之一。

不僅如此，加密領域還有很多其他公司和新興賽道。有幾家歷史悠久的大型區塊鏈硬體公司，包括 Ledger 和 Trezor、支付技術公司 Ripple 和 BitPay，以及 Bitwise 等金融服務供應商，可能正在考慮 IPO。值得一提的是，如果有人提供資金，FTX 也可能會嘗試上市。