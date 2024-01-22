基建公用事業投資價值重估、迎配息旺季 法人：最佳布局時點

2023 年底美國就業與零售消費數據表現佳，經濟概況優於預期，研判在經濟溫和著陸的預期下，聯準會年中降息機率大，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，升息停止、降息啟動有助基礎建設、公用事業等防禦類股投資評價重估，產業獲利成長可期。

林志映進一步指出，2 月份起為基建與公用事業的配息旺季，建議投資人掌握投資價值重估、除息填息行情較佳的投資佈局時點。

過去一年，投資人在挑選防禦性投資標的評價心理出現轉變，林志映說明，同屬低波動、收益型資產的投資級債券與基建防禦類股，在升息與殖利率攀升期間，吸引追求低波動的收益型投資人，將部份收益資產由防禦股轉向投資級債券，高利率造成利息成本攀高，也使得負債率較高的公用事業，出售資產壓抑股價評價。

隨升息告終、降息可望來臨，林志映表示，基礎建設與公用事業迎來復甦期，像是 2023 年起，預估疫後旅遊、國際交通量能，已高於疫情前水準，經濟動能恢復及在家工作比率持續下滑，歐美公路運量穩定增加；在季節性因素推升天然氣及電價走高，需求回溫，今年底歐洲電力價格預期將持續改善。

林志映也強調，在現代化、再生能源政策推動下，併網、電網現代化，政策支持資本支出持續擴大投入，美歐基礎建設優化發展計畫，預估至 2030 年前基建資本投入翻倍；具備電價可見性、行業監管收入提高，採取受監管資產基礎 (RAB) 模式的開發方案，預計至 2025 年前以年複合成長率 6% 持續增加。

美歐基礎建設與公用事業的發展計畫持續推展，根據 Bloomberg 資料顯示，2024 年包括美國、英國、德國、中國等地的基礎建設、能源及公用事業等領域的產業獲利動能持續轉佳，林志映舉例，以美國而言，基礎建設 EPS 年增率達 11.5%，能源及公用事業的 EPS 年增率則達 10.2%；開發中市場如中國、印度等地，在管線鋪設、電廠開發、道路建設推動下，產業獲利動能亦值得留意。