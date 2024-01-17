電視劇《繁花》火爆全網 這35句台詞炸裂了！

最近中國電視劇《繁花》火爆全網。

該劇改編自金宇澄同名長篇小說，原著於 2013 年獲第一屆魯迅文化獎年度小說獎和第二屆施耐庵文學獎，2015 年獲第九屆茅盾文學獎。

該劇也是王家衛首度執導的電視劇，有半個娛樂圈的上海演員，還有美到讓人逐幀截圖的鏡頭光影，以及腔調拉滿的台詞，昔日滬上風雲被演繹得活色生香。

劇中故事發生在上世紀 90 年代的上海，各個人物在春風乍起的大時代下，朝氣蓬勃地向上，從小人物轉變為弄潮兒，在時代中迸發出蓬勃的生命力。

《繁花》不僅上演了一場場商戰好戲，還留下了很多人生智慧和箴言，可以反復咂摸，讀出一些人生況味。

以下是中國社交網站《正和島》列出的《繁花》金句。

01.

大暑之後必要大寒。一定記住，這是規律。

02.

外行看門面，內行看後門。

03.

你以為吃的是龍蝦，實際上吃的是機會，一隻龍蝦就是一個機會。不是在應酬，就是在求人。

04.

凡事，總要留一手。

05.

紐約的帝國大廈曉得吧？從底下跑到屋頂，要一個鐘頭，從屋頂跳下來，只要 8 點 8 秒，這就是股票。想從股票上賺錢，先學會輸。

06.

上海人做生意，講究派頭、噱頭、苗頭。

這點行頭，都是你的派頭。這間包房就是你的噱頭，人家開的是皮包公司，你也一樣。不過你的皮包比別人大——和平飯店。

07.

一個男人應該有多少個錢包？三只。

第一只就是你實際有多少錢。第二只就是你的信用，人家錢包裡的鈔票你可以調動多少。第三只就是人家認為你有多少錢。

08.

市場永遠是對的，錯的只有自己。衝得太快，逃得太慢，肯定是要吃癟。頭頂在肩膀上，腳長在自己身上，只要保護好自己，機會永遠比風險大。

09.

做生意不是比誰賺得多，要看誰活得長，不要想著一步登天，要一步一個腳印，穩扎穩打。

10.

做生意，首先要學會兩個字：不響。不知道的，說不清楚的，沒想好、沒規劃的，為難自己、為難別人的，都不響。做事情要留有餘地，對吧。

11.

外貿就是借人家的雞，生你自己的蛋，不過人家憑什麼要把雞借給你，幫你生蛋呢？

12.

現在講究市場經濟，搞市場就相信市場，是一塊錢吃一杯茶，還是十塊錢吃一杯茶，是人家的事情。不相信市場就像我們一樣，太太平平過日子。

13.

資本市場報仇，只會叫你什麼地方來什麼地方去。

14.

心可以熱，但頭一定要冷。

15.

機會面前人人平等，抓住了機會就有可能改變人生。

有人乘風而起，有人半日歸零。

16.

天氣不會一直好下去的，人不會一直佔上風的。

17.

有主張、搞得定、擺得平，最後還有一點，要輸得起。

18.

人嘛，總要被一樣東西套牢的。不是股票，就是房子。

19.

自己看自己都好得不得了，都是人家的錯，其實人家看你，渾身是毛病。樂觀是好的，但最壞的打算還是要做的，什麼事情都要未雨綢繆。

20.

出人頭地就是一個被人教訓的過程。

21.

口氣不要比力氣大。

22.

人人心裡有桿秤，什麼時候可以同富貴，什麼時候可以共患難，心裡多少都有數的。

23.

目標從來都不遙遠，一步步，一天天，只管全力以赴，剩下的交給時間。

24.

人總要趕一頭，要嘛走要嘛留，唯獨不好後悔，後悔沒藥可救的。

25.

人情就是欠來欠去的，就跟刷牆一樣，刷過來刷過去，所以這個人情才會越來越深厚。

26.

哪裡有那麼多真的假的，眼前看到的就是真的，走掉的都是假的。

27.

當時我看不清楚她的樣子，十年以後，我還是沒有看清她的樣子，但我看清了自己。

28.

蟋蟀再勇敢，牙齒再尖，鬥到最後，還是輸的，要死的，人也是一樣。

29.

為什麼我不可以是自己的碼頭？27 號不是我的碼頭，寶總也不是，我是我自己的碼頭。

30.

寧敲金鐘一記，不打破鼓千聲。

31.

關山難越，闖過去是揚眉吐氣，又一程山高水遠，闖不過去變成了教訓，警示後來人。

32.

今天的太陽，曬不到明天的衣裳。時間，決定一切。

33.

在老天爺看來，都是必然的。一種選擇，一種人生，不是你曉得對跟錯，就能夠逃得掉的。

34.

人生兩個問題，第一，找到問題，第二，把它解決掉。

35.

只有看到未來，才會有未來。