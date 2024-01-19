明台產險永續新總部實現RE100百分百綠電目標

為展現永續轉型決心，明台產險去 (112) 年搬遷新總部，位於市中心的綠蔭大道，配有響應節約能源的各種節電設備與全平面電動車位，融入生態綠建築概念的空中花園與空中農場，以規劃前瞻的節能減碳綠色辦公環境。為加速節能減碳，明台產險全國各單位去年舉辦完成節電競賽，比前年大幅降低 10% 營運耗能後，今年起新總部將 100% 採用綠電 ，全力推展聯合國永續發展目標 (SDGs)。

明台產險後勤支援本部李志昌副總經理表示，RE100 是由氣候組織與碳揭露計畫所主導的全球再生能源倡議，鼓勵具有影響力的企業 100% 使用再生能源。明台去年度搬遷永續新總部後，即開始推動總、分公司各單位節能減碳競賽，並於辦公室張貼各種標語以建立節能減碳文化，全年電力較上一年度減少 10% 成效良好。除去年先於花蓮分公司與訓練中心開始採用綠電，今年起永續新總部開始 100% 採用綠電，未來並將持續推動全台 40 餘個辦公處所均全面採用綠電。

李志昌副總經理表示，明台是環境部「綠色夥伴」成員之一，倡議綠色辦公活動，推動節水省電、數位無紙化、老舊設備更新、汰換公務車為新能源車、辦公環境綠化等辦理各項綠色營運活動。在實行過程中，除達到營運成本節約之外，同時兼顧員工幸福與健康安全，並讓綠色永續的企業文化落實深耕於日常活動中，具有多重的實踐意義。