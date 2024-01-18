〈陸港盤後〉美中官員傳本周在北京會談 滬指守住2,800點

中國 A 股市場三大指數周四（18 日）收盤同步走高，滬指守住 2,800 點 ，《彭博》披露，美中兩國政府官員本周將在北京舉行金融會談，成為兩國關係改善的最新跡象。

滬指周四收盤漲 0.43% 報 2,845.78 點，深成指漲 1% 報 8,847 點，創業板指大漲 1.93% 報 1,732.36 點；兩市成交額合計人民幣 8,648 億元，「北向資金」淨賣出 7.41 億元。

券商、保險、半導體、釀酒等類股走高，旅遊、燃氣、石油、電力、煤炭、鋼鐵、房地產、醫藥等族群走低。

香港恒生指數周四收盤漲 0.75%，報 15,391.79 點，恒生科技指數漲 0.51%，報 3,176.08 點。

據《彭博》報導，一位不願具名的美國財政部官員表示，美國財政部官員將於周四和周五在北京拜會中國財政部官員。這位官員說，這是美中「金融工作組」最新一輪會談，雙方將討論金融穩定、資本市場、毒品和恐怖主義融資等問題。

美中兩國在去年 11 月舉行「拜習會」後，去年下半年兩國關係有所改善，但台海、南海、出口管制等問題依然困擾著兩國關係。

美國財政部長葉倫去年訪問中國之後，宣布成立「金融工作組」。在「拜習會」登場前，去年 11 月葉倫也在舊金山會見中國副總理何立峰。