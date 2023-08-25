新漢智能結盟PWC 發展產品雙履歷認證碳盤查系統

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 今 (25) 日宣布，旗下新漢智能攜手資誠聯合會計師事務所 (PWC)，推出「Real-time 一站式產品雙履歷認證碳盤查系統」，推動綠色製造即服務 (Green Manufacturing as a Service) 的永續價值創造。

新漢智能總經理林弘洲表示，此次推出的雙履歷認證產品碳盤查系統能做到產品生產履歷追溯 (Traceability)，運用機連網結合新漢智能自行開發的 NexDATA，提供產品生產履歷，另外也能貢獻於全球氣候行動和可持續發展目標（SDGs）的實現。

新漢說明，此系統能協助企業產線各工站進行混和數據紀錄與追蹤，輔導亟需落實地球永續的製造業、電子業、以及各大產業跟上綠色減碳的趨勢。也是國內首家達到製造流程實時生成產品生產履歷、以及產品碳足跡履歷的解決方案商。

其中，新漢智能透過自行開發的 iAT2000 雲端智慧化監控系統，基於微服務架構及數據湖 (Data Lake) 的概念下打造出「NexDATA 企業地端型數據中台」，以雲原生架構讓數據產品的開發變得敏捷並符合現代化 IT 系統架構，企業可依業務成長自由擴充或延伸改採混和雲服務。

這套地端型數據中台可整合各種異質數據源，達到數據共享和資料協作，開發出 SaaS (Software as a Service) 的應用，進一步在製造過程當中為企業提供產品履歷、以及產品碳足跡履歷之雙履歷認證服務，創造出可貴的數據資產。

另外，透過 NexDATA 企業地端型數據中台結合資誠的國際認證系統，形成高信賴度以及高即時性的生產碳排追蹤系統，企業除了能輕易地符合 ISO14067 規範取得產品碳足跡認證之外，其即時可視化的呈現能協助發現關鍵碳排活動並進一步擬定減碳計畫。