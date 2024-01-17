〈財報〉撥補FDIC基金 Citizens Financial上季獲利大減71%

Citizens Financial Group (CFG-US) 周三 (17 日) 報告指出，由於補充存款保險基金的 2.25 億美元費用，第 4 季獲利下降 71%。該行警告，今年的淨利息收入可能會下降。

大型銀行被要求補充聯邦存款保險公司 (FDIC) 的基金。該基金在銀行倒閉時為客戶存款提供保險。2023 年初兩家銀行倒閉後，該基金蒸發了約 160 億美元。

同時，隨著客戶追求利率敏感的固定收益資產的更高回報，銀行一直在努力應對存款成本上升的問題。

隨著存款競爭加劇，融資成本上升導致整個產業的淨利差縮小。

貸款成長不溫不火的不利因素也加大了第 4 季利息收入的壓力。

截至 12 月 31 日當季，Citizens Financial 的淨利息收入 (NII) 下降 12% 至 14.9 億美元。

該銀行警告，今年 NII 可能比 2023 年 62.4 億美元的 NII 低 6% 至 9%。

較大的競爭對手富國銀行 (WFC-US) 和美國銀行 (BAC-US) 上周也公布了類似的利息收入下降。

在不確定的經濟背景和生活成本危機中，Citizens Financial 也提高了對未能償還房貸或卡債或拖欠債務的客戶的緩衝能力。

該行第 4 季為信貸損失提撥了 1.71 億美元，去年同期為 1.32 億美元。

該銀行第 4 季淨利 1.89 億美元，合每股 34 美分；去年同期為 6.53 億美元，合每股 1.25 美元。