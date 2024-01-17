鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至19.32元，預估目標價為314.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2023年EPS預估：中位數由19.2元上修至19.32元，其中最高估值20.46元，最低估值16.4元，預估目標價為314.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|20.46(20.46)
|23.75
|25.48
|最低值
|16.4(16.4)
|15.92
|18.46
|平均值
|18.8(18.71)
|20.58
|22.08
|中位數
|19.32(19.2)
|20.72
|21.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|121,641,760
|137,849,000
|163,564,000
|最低值
|109,800,000
|115,140,000
|126,788,000
|平均值
|118,219,930
|128,581,930
|143,456,010
|中位數
|118,493,790
|128,940,780
|142,528,900
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|32.6
|13.91
|12.13
|13.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
|81,506,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。