鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至39.6元，預估目標價為1020元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對川湖(2059-TW)做出2024年EPS預估：中位數由38.57元上修至39.6元，其中最高估值45.4元，最低估值35.27元，預估目標價為1020元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|45.4(45.4)
|49.2
|最低值
|35.27(35.27)
|37.73
|平均值
|39.29(39.2)
|43.57
|中位數
|39.6(38.57)
|42.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|8,976,000
|10,824,000
|最低值
|7,294,500
|7,789,440
|平均值
|8,207,650
|9,356,170
|中位數
|8,321,500
|9,013,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|42.56
|21.75
|12.22
|16.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,798,631
|6,341,989
|4,801,405
|4,868,807
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。