鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至20.34元，預估目標價為314.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.65元下修至20.34元，其中最高估值23.75元，最低估值15.92元，預估目標價為314.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|23.75(23.75)
|25.48
|最低值
|15.92(16.55)
|18.46
|平均值
|20.16(20.63)
|21.85
|中位數
|20.34(20.65)
|20.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|137,849,000
|163,564,000
|最低值
|115,140,000
|126,320,000
|平均值
|128,520,430
|143,378,010
|中位數
|128,940,780
|142,528,900
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|32.6
|13.91
|12.13
|13.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
|81,506,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。