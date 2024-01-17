鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至5.69元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.77元下修至5.69元，其中最高估值7.58元，最低估值4.53元，預估目標價為68元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 7.58(7.58) 8.33 7.9
最低值 4.53(4.53) 5.44 5.84
平均值 5.69(5.76) 6.36 7
中位數 5.69(5.77) 6.33 7.26

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 339,561,000 393,933,000 347,596,270
最低值 261,077,000 147,222,000 157,786,000
平均值 299,233,590 284,378,860 270,200,080
中位數 302,048,000 281,537,730 292,409,200

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 3.54 12.49 8.54 5.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		 259,458,299 485,832,177 476,506,085 447,992,422

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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