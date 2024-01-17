鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至5.69元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.77元下修至5.69元，其中最高估值7.58元，最低估值4.53元，預估目標價為68元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|7.58(7.58)
|8.33
|7.9
|最低值
|4.53(4.53)
|5.44
|5.84
|平均值
|5.69(5.76)
|6.36
|7
|中位數
|5.69(5.77)
|6.33
|7.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|339,561,000
|393,933,000
|347,596,270
|最低值
|261,077,000
|147,222,000
|157,786,000
|平均值
|299,233,590
|284,378,860
|270,200,080
|中位數
|302,048,000
|281,537,730
|292,409,200
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.54
|12.49
|8.54
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
最新相關新聞
- 北富銀主辦向陽多元158億元聯貸案簽約 超額認購近200%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至6.33元，預估目標價為68元
- 富邦金暨7家子公司聯合徵才6600人 MA計畫28組業界最多元
- 〈台股盤中〉千金IC設計吸金 助漲大盤逾80點、站回五日線
- 14家金控2023年合賺3652億元 富邦金雙冠王、新光金奪單月獲利王
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。