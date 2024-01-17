鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為82元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑(1301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.16元下修至1.15元，其中最高估值2.32元，最低估值1.15元，預估目標價為82元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|2.32(2.32)
|6.8
|4.56
|最低值
|1.15(1.15)
|1.42
|2.41
|平均值
|1.43(1.53)
|2.85
|3.86
|中位數
|1.15(1.16)
|2.54
|4.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|205,131,000
|242,972,900
|226,988,000
|最低值
|187,654,600
|194,892,490
|206,902,000
|平均值
|199,601,250
|216,773,030
|219,815,430
|中位數
|199,139,000
|218,554,770
|222,685,860
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.68
|11.21
|3.15
|5.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
|207,848,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。