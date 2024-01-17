南韓現代汽車售出重慶工廠 僅收回約四分之一建廠成本

南韓現代汽車集團以約 3000 億韓元的價格，出售了其在中國的重慶工廠。這使得現代汽車自 2002 年進入中國以來，在中國生產基地從 5 個減少到 3 個。

現代汽車已做出重組中國業務結構的決定，從而提高獲利能力，預計今年還會再賣掉一座工廠。

據《businesskorea》引述產業消息人士指出，現代汽車的中國合資企業北京現代去年年底以 16.2 億元人民幣 (2.26 億美元) 的價格，將重慶工廠出售給重慶市兩江區魚芙工業園區建設投資有限公司，這是一家由市政府資金支持的實體。

重慶工廠於 2017 年投產，年產能 30 萬輛，現代汽車當年斥資 62 億元人民幣建成，僅以約四分之一價格售出。

報導指出，現代汽車在中國的 5 家工廠，在重慶工廠加入後，將年產能提高至每年 270 萬台，但由於中國政府對南韓部署薩德系統的報復，2017 年銷量大幅下降，其銷量從 2016 年的 179 萬輛下降至 2021 年的約 50 萬輛。

現代汽車於 2021 年出售了北京第一工廠，並關閉了重慶工廠。

現代汽車決定重組中國業務，並於 2021 年出售北京第一工廠。在重慶工廠之後，該公司計畫最早在今年出售常州工廠。 這樣一來，只剩下北京二號和三號兩個工廠，年產能總計 75 萬輛。