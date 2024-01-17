〈陸港盤後〉中國經濟數據好壞參半 A股、香港股市重挫

中國 A 股市場三大指數周三（17 日）收盤大跌逾 2%，香港恒生科技指數急瀉近 5%，利空是中國周三出爐的一系列經濟數據好壞參半，打擊投資人信心。

滬指周三收盤重摔跌 2.09% 報 2,833.62 點，深成指驟跌 2.58% 報 8,759.76 點，創業板指大跌 3% 報 1,699.62 點，兩市成交額合計人民幣 6,376 億元。

「北向資金」淨賣出人民幣 130.57 億元，寫下 2022 年 10 月以來新高，其中滬股通淨賣出 63.72 億元，深股通淨賣出 66.84 億元。

香港恒生指數周三收盤重挫 3.71%，報 15,276.9 點，恒生科技指數狂跌 4.99%，報 3,160.0 點，均寫下 2022 年 11 月以來收盤新低。

中國國家統計局周三發布的數據顯示，中國去年全年國內生產毛額（GDP ）成長 5.2%，符合經濟學家預期，也達成官方的全年經濟成長「約 5%」目標。

國家統計局在周三公布的其他經濟包括：

去年 12 月工業生產年增 6.8%，增幅大於經濟學家原估的 6.6%。

去年 12 月零售銷售年增 7.4%，不如經濟學家原估的 8%。

去年全年全國固定資產投資成長 3%，優於經濟學家預估的 2.9%。

去年 12 月城鎮失業率為 5.1%，高於去年 11 月的 5%。

去年 12 月 70 城新屋房價（不計補貼房）月跌 0.45%，寫下 2015 年 2 月以來最大降幅。

國家統計局表示，去年中國頂住外部壓力，克服內部困難，實現主要預期目標。不過，國家統計局也坦言，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟發展仍面臨一些困難和挑戰。

北京大學國民經濟研究中心指出，去年第 4 季以來，隨著宏觀穩經濟政策協同發力，社會經濟恢復常態化運行，但中國面臨的內部和外部環境仍舊複雜多變，國內經濟復甦斜率有所放緩，有效需求不足，經濟內生修復動能仍需加強，恢復和擴大需求是經濟持續回升的關鍵。

《彭博》經濟學家舒暢和曲天石說：「12 月經濟活動疲弱與失業率五個月來首次上升，傳遞出一個訊息：除非政府擴大政策支持，否則經濟疲軟態勢可能會持續到 2024 年。」舒暢和曲天石預料，政府在未來幾個月會採取力道更大的措施，特別是財政方面。

據《彭博》報導，知情人士透露，中國官方正考慮發行人民幣 1 兆元超長期特別國債，以支應糧食、能源、供應鏈、都市化等計畫。