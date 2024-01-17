〈能源盤後〉美元走強 WTI原油下跌 但中東緊張局勢加劇 支撐Brent油價收高

國際油價周二 (16 日) 走勢分歧，受美元走強和需求擔憂的打壓，美國基準的 WTI 原油收低，但中東緊張局勢持續干擾油輪運輸並對該地區的石油供應造成威脅，因而提供全球基準 Brent 期貨油價支撐力。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 28 美分或 0.4%，收每桶 72.40 美元，該期貨周一因馬丁路德假日而休市。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 14 美分或 0.2%，報每桶 78.29 美元，周一 Brent 原油期貨價格下跌 0.2%。

2 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.1%，收每加侖 2.12 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.66 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格大跌 12.5%，收每百萬 Btu 2.90 美元。

市場驅動力

SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，石油交易商似乎「目前更擔心需求不足，而不是供應短缺」。

他指出，「糟糕的」美國帝國商業狀況指數「顯示美國經濟正在放緩，而中國早已是一大問題」。

紐約聯邦儲備銀行 (Fed) 周二公布，衡量製造業活動的紐約州商業狀況指數暴跌 29.2 點，至負值 43.7。

Cieszynski 稱中國將公布國內 GDP 和零售銷售數據，恐會衝擊次日原油交易。

WTI 原油周二早盤曾因美國生產問題而上漲，盤中高點達 73.56 美元。彭博週二報導，由於中西部地區氣溫寒冷，北達科他州一半以上的石油生產被關閉，多達 65 萬桶 / 日的產量減損，較周一 42.5 萬桶 / 日的產量減損程度提高。

與此同時，Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 認為，周二油價僅是短暫疲軟，因為紅海局勢仍不穩定，目前油價疲軟是因為美元走強所導致的。

ICE 美元指數周二上升 1% 至 103.391。美元走強會讓美元計價的大宗商品對海外買家來說更昂貴，削弱其購買需求。

葉門胡塞武裝勢力周一誓言將繼續襲擊紅海的美國和國際目標，以回應以色列在加薩的行動。 美軍表示，胡塞武裝勢力周一擊中了美國散貨船「直布羅陀鷹號」，但沒有造成重大傷害或損壞。

上周五因英美聯手對胡塞武裝勢力發動攻擊，激勵當日原油上漲，但收盤遠低於盤中高點，且周線仍下滑。同時，數據顯示，通過紅海和關鍵阻塞點曼德海峽的油輪運輸量已大幅下降。

近期紅海和霍爾木茲海峽附近的事件給予油價一些支撐力，但自 10 月以哈戰爭爆發以來，一直難以建立地緣政治風險溢價。

荷蘭國際集團 (ING) 分析師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 表示：「對大宗商品市場來說，緊張局勢加劇通常會提高供應風險，其中能源市場最脆弱。 然而，對於石油和液化天然氣 (LNG) 來說，我們尚未看到供應面有任何根本性的衝擊。若要看到油價大漲，局勢還必須再升級，或 / 以及石油供應大幅減少。」

天然氣價格大跌

儘管全美多處地區氣候寒冷，但天然氣價格仍大跌。Tyche 資本顧問公司的 Zahir 認為，這是因為天然氣期貨市場出現獲利了結交易，趁著此回下跌，他看到「買進」機會。

「如果未來幾周全美會有更多近期冰凍的天氣，我們可能會看到供應量下降得相當快。未來幾周的交易肯定與天氣息息相關，而且走勢會非常不穩定。」