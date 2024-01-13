〈能源盤後〉英美聯手空襲胡塞組織 激起供應中斷擔憂 油價收登一周高點

英美聯手空襲葉門胡塞武裝組織，回應該組織對紅海貨運船隻的襲擊，引起市場對潛在供應中斷的擔憂情緒，國際油價周五 (12 日) 收登一周高點。

然而，周五油價的走強並不足以消除本周價格的下跌。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 66 美分或 0.9%，收每桶 72.68 美元，本周最近月 WTI 原油期貨價格下跌 1.5%。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 88 美分或 1.1%，報每桶 78.29 美元，本周最近月 Brent 原油期貨價格共下跌 0.6%。

WTI 和 Brent 原油期貨價格均創 1 月 5 日以來最高收盤價。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.12 美元，本周上漲 0.7%。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.67 美元，本周上漲 2.3%。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 7%，收每百萬 Btu 3.31 美元，本周上漲 14.5%。

市場驅動力

Tortoise 高級投資組合經理兼董事總經理 Rob Thummel 認為，當前油價並未反映出地緣政治風險溢價，因此在中東緊張局勢繼續升級下，油價可能升至每桶 80 美元以上。

WTI 原油目前仍低於 80 美元的關鍵價格水準，但 Brent 原油周五盤中曾觸及 80 美元以上的高點。

英美周四聯合攻擊伊朗支持的葉門胡塞武裝組織十多個目標，以阻止該組織持續襲擊紅海商船。

自去年以哈戰爭爆發後，胡塞武裝組織開始發動攻擊，本周稍早在葉門朝通行紅海的商船發動迄今最猛烈的飛彈和無人機攻擊。

紅海透過蘇伊士運河及其狹窄的曼德海峽將中東和亞洲與歐洲連接起來。根據美國能源資訊局 (EIA)，該海峽最窄處僅 18 英哩，限制了進出兩通道的交通，近 10% 海上貿易石油總量須通行該海峽，每年估計價值 1 兆美元的貨物會航行該海峽。

「由於向西方最重要的石油供應管道之一受到威脅，原油價格上漲不意外，如果中東緊張局勢繼續升級，還可能進一步上漲。」ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 說道。

胡塞武裝組織不停攻擊商船，迫使其改道，導致航行時間更長、運輸成本更高，市場越來越擔心全球供應鏈狀況。

然而，胡塞武裝首席談判代表兼發言人 Mohammed Abdul-Salam 以網路發言回應英美襲擊，稱英美若以為「這樣就能阻止葉門支持巴勒斯坦和加薩，那就錯了。胡塞武裝組織將持續攻擊可影響以色列的船隻，或者那些前往被佔領巴勒斯坦港口的船隻。」

周五公布的數據顯示，美國 12 月躉售價格連續第三個月下跌，數據公布後油價走漲。周四數據顯示，過去一年的通膨率自前月的 3.1% 升至 3.4%

與此同時，由於冬季風暴預測繼續提振天然氣需求前景，令天然氣期貨價格本周漲近 15%。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，這次寒流期間可能看到油井凍結導致關閉的消息，產量可能下降，倘若寒冷氣溫持續一段期間，天然氣庫存恐出現創紀錄的消耗量。