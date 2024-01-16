本益比3種用途：量化交易選股邏輯教學

由於金融市場具備數量龐大的股價數據、財務數據，這些資料都可以輕易地藉由電腦運算進行操作，那麼就可以對整個交易過程進行回頭檢視。以 XQ 看盤系統的量化積木功能為例，有關本益比的選項眾多，其中有幾個是可以直接免付費使用，我們就來為投資朋友一一解說基本選股邏輯的代表意義:

(1) 本益比小於等於 10 倍：由於本益比計算方式為股票市價除以每股盈餘，因此本益比越高，代表需要支付更高的價格來獲得每單位盈利，而本益比越低，則代表相對較便宜。以台股而言，本益比在 10 至 20 之間都屬於常見範圍，所以為了尋找便宜低估的股票，習慣會以 10 倍作為分界。

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(2)20 日平均本益比小於等於 10 倍：採用平均值通常是為了緩和數值的波動，概念就跟使用月均線一樣，如果本益比均值往下走，才會認定是一個趨勢，而這個趨勢是為了確保不受單一數值的影響。

(3) 本益比創 1 年新低：創低就是相比過去一段時間產生了最低數值，前面說過本益比越低，則代表相對較便宜，但要留意的是時間過長例如 10 年，投資朋友反而要思考，歷經長時間的景氣循環，為什麼公司反而創下 10 年新低的本益比。

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總之，XQ 量化積木是一個非常方便且功能豐富的量化交易工具之一，它讓投資朋友不需要具備專業的程式知識，也可以輕鬆進行量化交易！

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