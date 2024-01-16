〈CES 2024〉CES 2024落幕 資策會MIC：這五大趨勢最吸睛

2024 CES 落幕，資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (16) 日公布在展場中觀察到的五大趨勢。包括 AI PC 超越傳統 PC、生成式 AI 在電動車座艙的應用更直覺生活化、電動車產業轉向務實的技術應用、生成式 AI 在數位健康的應用更創新，以及 ESG 帶動的 ePaper 商機。

趨勢一：AI PC 超越傳統 PC

AI PC 蔚為 2024 CES 最受矚目的焦點，資策會 MIC 表示，AI PC 鎖定可用在離線執行生成式 AI 功能的 PC 裝置。產業分析師陳奕伶指出，新款的個人電腦不僅具備強大的 AI 技術，搭載多種進階助理的功能。陳奕伶分析，劃世代的電腦產品帶來轉變，使得 AI PC 超越傳統 PC 所能提供的價值，讓使用者在工作、娛樂及學習上有不同體驗，成為提升自我時的重要夥伴。

趨勢二：生成式 AI 導入電動車座艙 使用更直覺化

生成式 AI 同樣為電動車帶來革新，在 CES 中，Volkswagen 宣示成為首家量產車大規模標配 ChatGPT 的整車廠，同時 Mercedes-Benz 也發表 CLA Class 概念車，可以主動提供建議，比傳統汽車語音助手更直覺化與生活化。資深產業分析師何心宇表示，許多整車廠以測試為名，導入生成式 AI，讓車內語音人機介面更加直覺化。

趨勢三：電動車產業由概念行銷模式轉為務實技術應用

另外，何心宇也提到，電動車產業已由概念行銷的模式，轉為務實技術應用，特別是在三大方面，包括整車廠的軟體定義、電動車新能源範疇擴大，以及車用先進製程晶片採用。資通訊晶片廠商巨擘，持續以高運算、高整合、內建 AI 的技術，切入電動車下世代新興運算架構中，成效比預期更快呈現，將帶動資通訊軟硬體與汽車連結。

資策會 MIC 也觀察到，此次會展中整車廠參展家數縮減現象，尤其是概念型、量產型電動車數量大幅減少。何心宇分析，電動車已開始從政策支持走向市場認同，實際的量產與開發是否能創造對等的營收，可能成為影響電動車產品發展速度的重要因素。

趨勢四：生成式 AI 在健康領域的創新應用

此外，生成式 AI 也持續滲透至健康領域，資策會 MIC 表示，使用者在管理健康相關應用上，將更個人化、精準化。而會展中數位健康領域應用發展，AI 已從概念到實用，甚至是生成式 AI 的創造，特別是飲食管理、心靈健康、睡眠管理、高齡照護等領域皆有進展。資深產業分析師王琬昀表示，生成式 AI 在未來數位健康中有更多創新與自動化，不過解決隱私問題為首要之務，以及強化可信任機制。

王婉昀也觀察到，「家」成為數位健康新起點的風潮已開始顯現，於展中看到不少穿戴設備、IoT 裝置與居家環境串聯，包含居家養老情境的智慧家庭應用、可應用在遠距醫療的創新居家檢測設備等，加上智慧家庭開源標準 Matter，皆有利於此趨勢發展。

趨勢五：ESG 帶動具節能優勢 ePaper、反射式 LCD 新應用商機

最後資策會 MIC 則觀察到 ESG 帶動具節能優勢 ePaper、反射式 LCD 新應用商機，包括多家廠商因應 ESG 對顯示器能耗限制的要求，推出 ePaper 與反射式 LCD 新技術與應用，甚至搭配再生能源技術，應用在醫療、零售、交通等場域。

資深產業分析師陳賜賢提到，與去年 CES 相比，今年產品的解析度增加至 16K、亮度推升到 5000 nits、尺寸規格擴大到 163 吋等，這些進展再次打破傳統顯示技術的侷限，也為未來高階新興應用產品開拓新契機。