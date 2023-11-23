〈台股盤後〉台積電擺尾急拉 小跌15點收17294點

美股周三收紅，台股今 (23) 日早盤開低翻紅後，盤中再度下殺，一度大跌近 80 點，AI 指標股持續下挫，金融權值股也走疲，尾盤在權王台積電奮力拉抬下，跌幅收斂，終場下跌 15.71 點，收在 17294.55 點，跌破 17300 點，成交值 2821.36 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 盤中均在盤下震盪，尾盤急拉翻紅，小漲 0.17% 作收，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 同步走疲，其中聯發科下挫超過 1%，表現為三雄中最弱勢。

AI 指標股仍難展歡顏，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 領軍下挫、跌逾 2.4%，雙鴻 (3324-TW)、華星光 (4979-TW) 同步大跌超過 3%，緯穎 (6669-TW)、川湖 (2059-TW)、金像電 (2368-TW)、智邦 (2345-TW)、奇鋐 (3017-TW)、建準 (2421-TW) 也跌超過 2%。

IC 設計族群漲多個股陷入回檔修正，金麗科、茂達大跌超過 7%，九暘、驊訊、創意 (3443-TW) 大跌超過半根停板，亞信、威盛、矽統跌幅逾 4%，智原 (3035-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 也跌逾 2%。