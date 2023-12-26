【量大強漲股整理】AI邊緣運算再起，AI PC全面發動後，下一個接棒的主流會是誰?

美股周一因聖誕節假期休市，台股自行表現，指數開高走高，終場以 17751.73 點作收，上漲 146.89 點，成交量 2264.32 億元。

看一下三大法人: 外資買超 180.52 億元；投信買超 24.55 億元；自營商賣超 15.96 億元，三大法人合計買超 189.11 億元。

台股今日持續量縮，不過在內資年底作帳行情起跑下，中小型題材股表現活絡，台股大漲逾百點，尾盤急拉，收量縮紅 K 棒，創波段新高；權值股漲多跌少，昨日強勢的鋼鐵今天休息，反倒昨日大跌的航運跌深反彈，說明市場的資金只有一套，其中，(2454-TW) 聯發科，站上千元大關，寫下 21 個月新高，帶動 IC 設計族群，也助於吸引短線人氣回籠，顯示市場的資金做多意願轉強，市場普遍看好，明年 AI PC 商用機台將會正式問世，2024 年將開始進入換機潮，AI PC 族群續強；聯準會轉向鴿派，在外資回補下，台幣也走強，強勢升值；大選在即，指數易漲難跌，統計台股近十年來，1 月上漲機率高達 60%，2 月上升至 70%，3 月更達 80%，第一季明顯優於其他三季；隨著 AI 應用的興起，整合邊緣運算與企業生產端密切接軌，2024 年消費性電子展 (CES) 將於明年 1 月中旬登場，若資金回流至 AI 類股，台股也能緩步走高，挑戰萬八將不是問題。

個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電，上漲 5 元收在 586 元、(2454-TW) 聯發科，旗艦天璣 9300 首發機款 vivo X100 在大陸市場以及台灣旗開得勝，挾 AI 手機題材、集團作帳兩大利多簇擁，今日站上千大關，成為台股第十二千金；

佳螢早在 82 元，就公開在經濟日報領先預告，聯發科有機會挑戰千元!

如今也驗證佳螢的看法!

AI PC 題材延續， (2324-TW) 仁寶，再創波段新高，成交量逾 17 萬張，居上市個股之冠、(2353-TW) 宏碁，來到五字頭新關卡；這些股票我們通通在【股市期皇后】節目中預告分享給大家!

所有粉絲好友，都可以驗證在驗證!

面板族群今日走強，(2409-TW) 友達、 (3491-TW) 群創，大漲近半根停板；IC 設計族群今天獲買盤青睞，千金股，(3661-TW) 世芯 - KY，重返 3400 關卡、(5269-TW) 祥碩、(3443-TW) 創意、(3529-TW) 力旺，向上走高，皆收紅 K；中高價位，(8054-TW) 安國、(6462-TW) 神盾、(6679-TW) 鈺太、(6756-TW) 威鋒電子，同步勁揚；百元以下的，(6695-TW) 芯鼎，早盤量燈漲停、(3588-TW) 通嘉、(3041-TW) 揚智、(6237-TW) 驊訊，剽悍強彈。

AI 邊緣運算再起

AI PC 全面發動後

下一個接棒的主流會是誰?

影片分享給你知道 https://youtu.be/F3Eqrlzzpmk

12/26

【上市強勢股分享】

(6683-TW) 雍智科技

(1733-TW) 五鼎

(6695-TW) 芯鼎

(2443-TW) 昶虹

(2405-TW) 輔信

(3437-TW) 榮創

(6756-TW) 威鋒電子

(3504-TW) 揚明光

(3094-TW) 聯傑

(2324-TW) 仁寶

(2409-TW) 友達

(3380-TW) 明泰

(8039-TW) 台虹

(3481-TW) 群創

(3694-TW) 海華

(2059-TW) 川湖

12/26

【上櫃強勢股分享】

(8059-TW) 凱碩

(8066-TW) 來思達

(6667-TW) 信紘科

(4939-TW) 亞電

(3205-TW) 佰研

(3438-TW) 類比科

(3178-TW) 公準

(6231-TW) 系微

(6270-TW) 倍微

(8255-TW) 朋程

(5483-TW) 中美晶

(5236-TW) 凌陽創新

(6237-TW) 驊訊

(8097-TW) 常珵

(8932-TW) 智通

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢 https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入 https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】https://goo.gl/kN2VKT

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

