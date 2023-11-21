【量大強漲股整理】年底前該鎖定那些財報精選股，有機會在未來表現?

台股今日在美股大漲帶動下，全面走揚，AI 族群更是受惠輝達股價創高脫穎而出，終場上漲 206.23 點，收 17416.7 點，成交量 3379 億元。

看一下三大法人: 外資買超 421.78 億元，呈現連 7 買；自營商賣超 12.9 億元；投信翻空賣超 3.1 億元；三大法人合計買超 405.79 億元。

今日台股指數跳空開高勁揚逾百點，由 (2330-TW) 台積電領軍、AI 股領漲，電子股活蹦亂跳，大盤最高至 17421.17 點，站穩 17400 點，量能重回 3300 億以上，收量增紅 K 棒，與前波高點僅差 42 點，這波上漲價量齊揚，加上台幣又升值往 31.4 靠攏，外資連七買逾 1700 億元，有機會繼續往前高挑戰；本周輝達將公布第三季財報，預期營收成長將達 170% 以上，第四季甚至可望成長 200%，若其公布之展望正向，台股動能夠，迎接財報空窗期，做夢行情，資金持續流入，個股將會有精彩可期的表現。

個股方面，(2330-TW) 台積電，今日上漲 8 元收最高 585 元，站回五日線， (2454-TW)聯發科，再創波段新高、 (2317-TW)鴻海，上漲 1.49%；股王 (3661-TW) 世芯 - KY、股后 (5274-TW) 信驊，不敵反壓翻黑收低；輝達在公告財報前夕股價創歷史新高，也帶動 AI 概念股表現， (2356-TW) 英業達，大漲 4.39%、 (3231-TW)緯創，站回百元大關；板卡相關， (3515-TW) 華擎，直奔漲停、 (2376-TW) 技嘉，上漲 4.72%，PCB 相關族群也有不錯表現，(2313-TW)華通，大漲 + 7%，再創 21 年以來的新高，10 月營收 73.19 億元創歷史第 3 高，緊接著在第 4 季 3C 產品各項電商促銷活動下，有機會維持營運高峰；

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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