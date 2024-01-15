德國2023年GDP萎縮0.3% 今年前景也不樂觀

歐洲最大經濟體度過了艱難的一年：官方數據顯示，2023 年德國 GDP 萎縮了 0.3%。

德國聯邦統計局周一 (15 日) 公布數據顯示，德國 2023 年全年 GDP 成長率下降 0.3%，低於 2022 年修正後的 1.8%，這也是德國自 2020 年新冠疫情以來，首次出現年度經濟衰退。

其中，第四季的初值為下滑 0.3%，但得益於第三季由原本的 - 0.1% 上調至 0%，避免了連續兩季的經濟收縮，因而勉強逃過技術性衰退的定義。

依當前數據，德國有可能是 G7 國家中，唯一在 2023 年 GDP 負成長的經濟體，引發對其做為工業強國的疑慮。特別是，對德國前景的持續擔憂反映在對今年的預期中。

經合組織去年 11 月預期，德國今年成長率為 0.6%，這將是除阿根廷外，所有 G20 國成員最慢的。

數據顯示，2023 年全年，德國由於能源供應部門產量下降，工業部門產出下降了 2%。 由於汽車業的下滑，製造業產出也下降了 0.4%。

此外，儘管借貸成本較高，建築活動仍成長了 0.2%。服務業仍成長，但速度較之前放緩，私人消費下降 0.8%，投資萎縮 0.3%，政府支出下降 1.7%。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席歐洲經濟學家 Andrew Kenningham 預計，德國自 2022 年底以來一直持續的經濟衰退狀況，今年似乎仍將持續。他指出，雖然近期通膨下降將為家庭帶來一些緩解，但商業投資可能會收縮，建築業正走向嚴重下滑，政府正在大幅收緊財政政策。

他補充說，預期德國 2024 年 GDP 成長為零。