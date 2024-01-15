香港「娛樂大王」 要來A股了！

中國證監會官網顯示，英皇資產管理公司的《合格境外投資者資格許可》（QFII）已於上周五（12 日）被受理。

據《上海證券報》報導，如果英皇資管 QFII 申請獲批，旗下商品的投資範圍將擴大至 A 股市場。英皇資管看重的 QFII，主要指經證監會批准，使用境外資金投資境內證券期貨的境外機構投資者。

證監會數據顯示，2023 年共有 81 家機構取得 QFII 資格，覆蓋全球 15 個國家、地區及國際組織，獲批數量僅次於 2021 年的 118 家。

南開大學金融發展研究院院長田利輝說：「2023 年 QFII 獲批數量多、種類廣泛，是全球經濟復甦、中國市場開放、投資組合多樣化要求和監管環境改善等多種因素共同作用的結果。」

截至去年年底，已有 802 家境外機構獲得 QFII 資格，主要是境外養老金、主權基金、共同基金、保險公司、商業銀行等，成為中國資本市場的重要機構投資者。

英皇資管實控人楊受成透過英皇集團掌控了七家港股公司，並依靠在香港娛樂領域的成就，被譽為香港「娛樂大王」，培育了謝霆鋒、容祖兒、李克勤、Twins 等明星。

英皇資本是英皇集團旗下上市平台之一，而英皇資管是英皇資本的全資子公司。英皇資本成立於 1993 年，2007 年在港交所主板上市，提供一站式金融服務。

公司官網顯示，英皇資本的經營業務，包括環球證券及期貨交易、財富管理、資產管理、向上市發行人提供企業融資顧問服務、商業及個人貸款。

楊受成以鐘錶店起家，之後經營房地產、金融等業務，相繼成立英皇金融集團與英皇資本，並將事業拓展到娛樂、酒店、媒體、博彩等領域。

楊受成帶領的經營團隊，一直很重視中國市場。以娛樂領域為例，英皇集團成立全資綜合性專業文化公司——英皇星藝（北京）文化發展公司，並與上海電影集團公司投資創立上海上影英皇文化發展公司。

公開資料顯示，英皇星藝的主要業務範圍，包括音樂製作、大型活動及演唱會、藝人經紀、影視。